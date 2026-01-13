El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias se intensificarán ligeramente en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé que la precipitación acumulada pueda llegar a 0.1 mm. La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 90% y el 95%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 6 y 36 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 64 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. A medida que avance la tarde, se espera que el viento disminuya, pero seguirá siendo perceptible.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% en las primeras horas y aumentando hasta un 85% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que generen un ambiente inestable. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar rápidamente.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia y viento. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.