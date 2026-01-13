El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse a medida que avance la jornada, alcanzando un total de hasta 3 mm de lluvia en las horas pico.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 8 y 11 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 11 grados, descendiendo gradualmente a 8 grados por la tarde. Esta baja temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 99% en algunos momentos, generará una sensación de frío notable, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 26 km/h en las horas más activas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las ráfagas de viento, especialmente en la mañana y al mediodía, podrían ser más intensas, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormenta es alta, con un 65% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas durante el día, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto se debe a la inestabilidad atmosférica que se prevé en la región, lo que podría dar lugar a episodios de tormenta acompañados de lluvia intensa. Se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 9 grados, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Cuntis se prevé un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante las posibles tormentas y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.