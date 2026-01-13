El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presenta cubierto con lluvia escasa, y esta tendencia se mantendrá durante las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea más intensa en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm en total. Las precipitaciones serán acompañadas de tormentas, con una probabilidad del 85% de que se produzcan en esos mismos periodos.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avanza, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h en la madrugada, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se prevén ráfagas de hasta 43 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los residentes tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes, especialmente si planean actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Los conductores deben tener cuidado en las carreteras, ya que las condiciones pueden volverse resbaladizas debido a la acumulación de agua.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:24, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a los 10 grados , y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. En resumen, se anticipa un día de inclemencias meteorológicas en Catoira, donde la lluvia y las tormentas serán protagonistas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.