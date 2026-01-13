El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 44 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, se espera que la intensidad de la lluvia aumente, especialmente en la tarde, donde se prevé que la precipitación alcance hasta 2 mm. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 90% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si tienen planes al aire libre.

Durante la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados, pero irán subiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en la tarde. Sin embargo, la combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría. En la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, llegando a los 6 grados, lo que podría resultar en un ambiente bastante fresco y húmedo.

Es importante tener en cuenta que, aunque la lluvia será escasa en las primeras horas, la acumulación de humedad y la posibilidad de tormentas pueden hacer que las condiciones cambien rápidamente. Se aconseja a los ciudadanos que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Mantenerse informado y preparado será clave para afrontar las condiciones climáticas de hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.