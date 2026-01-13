El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Cangas se enfrenta a un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que las lluvias, aunque ligeras, serán persistentes. En total, se prevé una acumulación de hasta 2 mm de lluvia, especialmente en las horas centrales del día, cuando la intensidad de las precipitaciones podría aumentar ligeramente.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán los 30 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir. Las rachas de viento serán más intensas en la mañana, con velocidades que podrían llegar a los 31 km/h, disminuyendo gradualmente hacia la tarde.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 90% de tormentas durante la tarde, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más fuertes y un aumento en la intensidad de las lluvias. Sin embargo, las tormentas no se espera que sean severas, aunque es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja precaución a los conductores y peatones. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría descender ligeramente a 11 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si deben salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.