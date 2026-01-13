El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cangas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de enero de 2026, Cangas se enfrenta a un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que las lluvias, aunque ligeras, serán persistentes. En total, se prevé una acumulación de hasta 2 mm de lluvia, especialmente en las horas centrales del día, cuando la intensidad de las precipitaciones podría aumentar ligeramente.
El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán los 30 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir. Las rachas de viento serán más intensas en la mañana, con velocidades que podrían llegar a los 31 km/h, disminuyendo gradualmente hacia la tarde.
En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 90% de tormentas durante la tarde, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más fuertes y un aumento en la intensidad de las lluvias. Sin embargo, las tormentas no se espera que sean severas, aunque es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja precaución a los conductores y peatones. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría descender ligeramente a 11 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.
En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si deben salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Los «expulsados» de Vigo por el precio de la vivienda: «Viví en una oficina dos meses»
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años
- Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados
- Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»