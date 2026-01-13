El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan pequeñas precipitaciones.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que las lluvias, aunque ligeras, serán constantes. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían llegar a 0.4 mm. La temperatura se mantendrá estable, sin variaciones significativas, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, que se espera que baje a un 80% entre las 19:00 y las 01:00. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo propensas a tormentas, con un 85% de probabilidad de tormenta en el mismo periodo. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , lo que mantendrá un ambiente fresco.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento se estabilizará en torno a los 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las rachas máximas se registrarán en la mañana, con una velocidad de 56 km/h.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas, ya que las tormentas podrían intensificarse en la tarde.

En resumen, Cambados experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento del sur contribuirá a un ambiente invernal, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente y estar preparados para posibles cambios en las condiciones climáticas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.