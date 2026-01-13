El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

Hoy, 13 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con intervalos de lluvia que podrían acumular hasta 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% durante la mañana, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Caldas de Reis necesiten paraguas al salir de casa. La lluvia se intensificará ligeramente en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 70%.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 39 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. La dirección del viento y su velocidad podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, la temperatura podría experimentar un ligero descenso, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:24, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La humedad aumentará, alcanzando un 97% hacia la noche, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias esporádicas y un ambiente fresco. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.