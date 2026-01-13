El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán de carácter leve. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 1 mm, lo que no debería causar problemas significativos, pero sí es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento se suaviza, las velocidades oscilarán entre 6 y 18 km/h, lo que proporcionará un ambiente algo más tranquilo hacia la tarde. Sin embargo, se prevé que las rachas de viento puedan ser más intensas en momentos puntuales, especialmente durante las tormentas que podrían desarrollarse.

La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 80% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían acompañarse de actividad eléctrica, lo que podría generar momentos de inquietud en la población. Es recomendable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre en caso de que se produzcan tormentas.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias leves y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento del sur creará un ambiente húmedo y fresco, típico de esta época del año. Los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias y tormentas, y se aconseja tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.