El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 1 mm en las primeras horas y aumentando a 3 mm en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante constante, oscilando entre los 11 y 12 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, será acompañado por una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 95% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación térmica más baja de lo habitual. La combinación de la humedad y la temperatura puede resultar en un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 49 km/h, predominando del sur. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que las condiciones climáticas pueden ser adversas.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 70% de probabilidad en la mañana y un 90% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían intensificarse en forma de tormentas en las horas pico, lo que podría causar algunas interrupciones en actividades al aire libre.

Por la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente, alcanzando los 10 grados . La probabilidad de precipitación seguirá presente, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya.

En resumen, el día de hoy en Barro se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.