El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se perciban algunas lloviznas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas estables alrededor de los 11 a 12 grados. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de carácter ligero. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.9 mm en las horas más activas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 33 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos, alcanzando hasta 51 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 90% de posibilidad en los periodos de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, acompañadas de lluvias moderadas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa, aunque es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas.

Durante la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 11 grados, mientras que la humedad podría variar entre el 87% y el 91%. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían cesar, dando paso a un ambiente más tranquilo, aunque todavía fresco.

El ocaso se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, es típico de la temporada invernal en la región. Se aconseja a los residentes y visitantes de Baiona que se preparen para un día de lluvia ligera y viento, y que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas donde el agua pueda acumularse.

