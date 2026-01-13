El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 13 de enero

El día de hoy, 13 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia se mantenga ligera, con acumulaciones que rondarán los 0.1 a 0.9 mm en las primeras horas. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto significa que es muy probable que los habitantes de As Neves necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, cuando se prevé que la tormenta sea más activa.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 98% en las horas más húmedas del día. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 9 y 26 km/h, predominando del sur y suroeste. Aunque no se esperan vientos fuertes, la brisa puede ser notable, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento podría contribuir a que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 90% de posibilidad durante la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor actividad eléctrica.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y alta humedad. Los ciudadanos deben estar preparados para la lluvia y las posibles tormentas, asegurándose de llevar consigo los elementos necesarios para mantenerse secos y cómodos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-12T20:52:11.