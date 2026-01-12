El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en su mayoría serán ligeras. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 1 a 3 mm, con picos de hasta 2 mm en las horas de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 29 y 70 km/h, lo que podría generar rachas fuertes en algunos momentos, especialmente durante la mañana y la tarde. Estas condiciones de viento, combinadas con la alta humedad, pueden hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Vilanova de Arousa vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 55% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Es importante que los ciudadanos estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

A lo largo del día, el sol tendrá su salida a las 09:03 y se ocultará a las 18:23, lo que significa que habrá pocas horas de luz natural. Esto, sumado a las condiciones nubladas, puede hacer que el día se sienta más oscuro y frío.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se prevé un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento notable del sur. Se aconseja a la población que esté preparada para las inclemencias del tiempo y que tome las medidas necesarias para mantenerse abrigados y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.