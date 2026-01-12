El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados en las horas más cálidas, aunque se espera que desciendan a 12 grados en las primeras horas de la tarde.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día. Se anticipa que las precipitaciones sean escasas al inicio, con valores de 0.1 mm en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que avance la jornada. En particular, se prevé que entre las 19:00 y 21:00 horas, la lluvia podría ser más intensa, acumulando hasta 3 mm en total. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Además, existe un riesgo significativo de tormentas, con probabilidades que oscilan entre el 40% y el 60% en diferentes periodos del día. Esto implica que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se desarrollen es lo suficientemente alta como para que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que alcanzarán hasta 35 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Este viento, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican las temperaturas. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 81% a 87%, lo que contribuirá a una sensación de incomodidad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La puesta de sol se producirá a las 18:23, y aunque la oscuridad traerá consigo un descenso en las temperaturas, la sensación de frío se verá acentuada por el viento y la humedad.

Es recomendable que los habitantes de Vilagarcía de Arousa se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante este día lluvioso y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.