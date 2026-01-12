El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 86%, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. En particular, se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 0.6 mm en las primeras horas y podría incrementarse a 2 mm hacia la tarde, especialmente en los periodos de mayor actividad, que van de 20:00 a 21:00 horas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar ráfagas de viento que, aunque no serán extremas, podrían resultar incómodas para quienes se encuentren al aire libre. La dirección del viento, predominantemente del sur y sureste, contribuirá a mantener las temperaturas relativamente estables, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 35% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría traer consigo un incremento en la intensidad de las lluvias. Sin embargo, no se prevén fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica, aunque inestable, no debería representar un riesgo significativo para la población.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 12 grados . El cielo seguirá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día gris y húmedo en Vilaboa. Es recomendable que los residentes se preparen para las condiciones climáticas adversas, llevando paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.