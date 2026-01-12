El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga constante, con mínimas variaciones, oscilando entre los 10 y 11 grados. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, con intervalos de lluvia ligera que podrían interrumpir brevemente la monotonía del cielo gris.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 62 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango entre 35 y 58 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementa a un 45% durante la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos. La combinación de alta humedad y viento podría generar un ambiente algo incómodo, por lo que se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:20, marcando el inicio de una noche que, aunque fresca, no se prevé que sea particularmente fría. En resumen, hoy en Vila de Cruces será un día marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias, con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.