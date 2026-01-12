El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 14 grados. La previsión indica que las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.5 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vigo necesiten paraguas durante sus actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán los 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las rachas máximas se prevén en torno a los 56 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen en bicicleta o a pie.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 30% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 13 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones de frío y viento, y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.