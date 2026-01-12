El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 a 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con valores que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas, pero se intensificarán a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en las horas de la tarde. Esto se traduce en un día en el que es recomendable llevar paraguas o impermeables, ya que la lluvia será constante y podría ser moderada en algunos momentos.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 36 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos, especialmente durante la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 70 km/h, lo que podría causar molestias y dificultar actividades al aire libre. Es importante tener precaución si se planea realizar actividades en exteriores, ya que el viento y la lluvia podrían hacer que las condiciones sean incómodas.

La probabilidad de tormenta también está presente, con un 55% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, con ligeras variaciones. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.