El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Tui se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93%, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas durante el día podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.2 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tui necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Los ciudadanos deben estar preparados para un día ventoso, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 15% en las primeras horas, aumentando a un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo significativo de que se desarrollen, especialmente en los intervalos de mayor actividad de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, con cielos aún cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento notable. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y frescas, y es aconsejable llevar ropa adecuada y paraguas si planean salir. La combinación de alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante abrigarse bien.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.