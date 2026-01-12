El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, con un ligero aumento a 13 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur a velocidades que oscilarán entre 22 y 28 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 52 km/h. Este viento, aunque no muy fuerte, contribuirá a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias en los periodos de la mañana y la tarde. Se prevé que las lluvias sean ligeras, acumulando alrededor de 0.1 a 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.7 mm en la tarde y alcanzando hasta 2 mm en las horas de la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, la continuidad de las mismas podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 25% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 55% en la noche. Esto podría generar algunas inquietudes entre los residentes, ya que las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la cantidad de precipitación.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Tomiño que se preparen para un tiempo inestable, llevando paraguas y abrigos, especialmente si planean salir durante la tarde o la noche. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas puede hacer que la jornada sea incómoda, por lo que es aconsejable planificar actividades en interiores siempre que sea posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.