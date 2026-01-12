El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una persistente sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, lo que puede resultar en una sensación térmica algo más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará hasta un 87% en las horas de la mañana.

A medida que avance la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en varios periodos del día. Las primeras lluvias ligeras comenzarán a manifestarse en la madrugada, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, se espera que la intensidad de la lluvia aumente hacia la tarde, con registros que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas pico, especialmente entre las 22:00 y 23:00 horas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 22 y 28 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos, alcanzando hasta 58 km/h. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente y tomen precauciones al salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas en la tarde y noche. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, la humedad se mantendrá alta, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Los residentes deben estar preparados para condiciones de conducción potencialmente difíciles debido a la combinación de lluvia y viento.

En resumen, hoy en Soutomaior se anticipa un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notable del sur. Es un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.