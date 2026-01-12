El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance la jornada, se prevén intervalos nubosos con la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y subiendo al 100% en la franja horaria de la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 2 mm hacia el final del día, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esto podría generar un ambiente húmedo, con niveles de humedad relativa que oscilarán entre el 77% y el 87%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 57 km/h en las horas más activas. Esta intensidad del viento, combinada con la humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que podría haber un 25% de posibilidad en la franja horaria de la tarde, aumentando a un 45% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son seguras, la posibilidad de que se desarrollen es considerable, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias.

A lo largo del día, los ciudadanos de Silleda deben estar preparados para un tiempo variable, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un cielo mayormente cubierto. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, especialmente durante las horas de mayor viento y humedad. La jornada promete ser fresca y húmeda, con un ambiente que podría cambiar rápidamente, así que es importante mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.