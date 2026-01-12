El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en los periodos iniciales. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la lluvia.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 2 mm en total, lo que podría hacer que las calles y caminos se sientan húmedos y resbaladizos. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 74% y el 94% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Esto puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y temperaturas frescas puede resultar en un tiempo algo incómodo si no se está debidamente preparado.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 73 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la mañana y la tarde. Esta velocidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las rachas de viento también podrían causar algunas molestias, especialmente en zonas costeras, donde el oleaje podría verse afectado.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé un 40% de probabilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 60% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría afectar a las actividades al aire libre y a la navegación en la costa.

En resumen, el día en Sanxenxo se presenta como un día de cielo cubierto, con lluvias escasas y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda estar preparado para las condiciones cambiantes y disfrutar de la belleza del paisaje gallego, siempre con precaución ante la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.