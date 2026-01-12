El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 a 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando valores de hasta el 92%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de cielo cubierto persistan, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la tarde, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 31 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 58 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse bien si se planea salir. Las rachas de viento también podrían causar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un incremento a lo largo del día, alcanzando un 45% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo considerable de que se produzcan, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y vientos racheados.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Por lo tanto, se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La combinación de viento y humedad hará que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son, por lo que es fundamental estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.