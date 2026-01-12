El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 89% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.2 mm en la tarde y alcanzando hasta 0.3 mm en la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, será constante a lo largo del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 36 km/h. En las horas más ventosas, especialmente durante la tarde, se podrían registrar rachas de hasta 49 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los habitantes de Salceda de Caselas se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que la combinación de viento y humedad puede resultar incómoda.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 50% de posibilidad en los periodos de la tarde y la noche, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica, aunque inestable, no debería causar mayores inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los residentes deben estar atentos a las condiciones de la carretera si planean viajar.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.