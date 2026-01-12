El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 83% en las horas centrales del día, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 65 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen en bicicleta o a pie. Las velocidades del viento oscilarán entre 31 y 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente es.

Durante la tarde, la temperatura podría experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 14 grados , pero la combinación de viento y humedad mantendrá la sensación de frescor. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 19:00 y la 01:00, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad que podrían dar paso a lluvias más intensas, especialmente en la tarde y noche. Se recomienda a los residentes de Ribadumia que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones al salir, dado el pronóstico de condiciones inestables.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.