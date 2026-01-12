El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se caracterizará por un ambiente cubierto, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto con lluvia escasa". Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es probable que se registren algunas gotas a lo largo del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad de lluvia sea mínima en las primeras horas, con registros de 0.1 mm en el periodo de 03:00 a 04:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la situación cambiará, y se anticipa un aumento en la cantidad de lluvia, alcanzando hasta 2 mm en el periodo de 22:00 a 23:00. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los residentes de Redondela necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 13 grados a lo largo del día. Este rango de temperatura sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 22 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 58 km/h en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

Además, hay una probabilidad de tormenta que varía a lo largo del día, comenzando en un 25% en las primeras horas y aumentando hasta un 55% en la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será la principal preocupación, no se puede descartar la posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente en los periodos de mayor actividad de lluvia.

En resumen, los habitantes de Redondela deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco, donde el viento también será un factor a tener en cuenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.