El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Pontevedra se encuentra bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad ha sido predominante, y se espera que continúe así durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que proporciona un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en su mayoría serán ligeras. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 a 2 mm, con un aumento notable en la tarde, donde se prevé que la lluvia sea más intensa, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 76% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, en ocasiones, incomodidad. Este nivel de humedad es típico en días nublados y lluviosos, y puede hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur a una velocidad constante de entre 25 y 33 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 61 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 30% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando hasta un 60% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones son propicias para su desarrollo, especialmente en combinación con la alta humedad y el viento.

Los amaneceres en Pontevedra serán a las 09:01 y los atardeceres a las 18:23, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de un día gris y lluvioso. Es recomendable que los residentes y visitantes de la ciudad tomen precauciones al desplazarse, ya que las condiciones climáticas pueden afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.