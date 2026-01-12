El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se prevén lluvias escasas que comenzarán a hacerse notar a partir de la mañana, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea más intensa en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm entre las 19:00 y las 23:00. Las lluvias serán continuas, aunque no se anticipan tormentas severas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 55% para el periodo de 19:00 a 01:00. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Pontecesures se preparen para condiciones húmedas y posiblemente resbaladizas en las calles.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 35 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se consideran peligrosas, podrían ser incómodas para quienes se desplacen al aire libre.

La visibilidad se verá reducida en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día gris y húmedo en Pontecesures.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.