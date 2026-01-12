El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más frescas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se intensifiquen, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de precipitación es del 100%. Las lluvias serán escasas, pero constantes, acumulando hasta 0.7 mm en las horas de mayor actividad. Durante este periodo, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados, lo que mantendrá un ambiente fresco y húmedo.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 20 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían llegar a los 45 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Es recomendable que los residentes de Ponteareas se preparen para condiciones ventosas y húmedas, especialmente si planean salir.

A partir de la tarde, las condiciones de lluvia continuarán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. La probabilidad de tormentas se sitúa en un 45% entre las 19:00 y las 01:00, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más fuertes y un aumento en la actividad eléctrica. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, con un leve descenso hacia la noche.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, por lo que se aconseja precaución al conducir. La jornada finalizará con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 11 grados, manteniendo la tendencia de un día fresco y húmedo.

En resumen, Ponteareas experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una película, mientras se escucha el sonido de la lluvia caer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.