El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación comenzará a ser notable a partir de la mañana, con registros que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten chubascos a lo largo de la jornada. Las lluvias serán escasas en la mañana, pero se intensificarán en la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando se espera que caigan hasta 2 mm de agua.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas estables, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es. Los vientos también jugarán un papel importante en la sensación térmica, con ráfagas que alcanzarán hasta 49 km/h desde el sur, lo que podría generar un ambiente ventoso y algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un aumento en la tarde, con un 50% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también vientos más intensos y descargas eléctricas, lo que es importante tener en cuenta para quienes planeen salir.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia continuarán hasta la noche. Se recomienda a los residentes de Ponte Caldelas que tomen precauciones si tienen planes al aire libre, llevando paraguas y ropa adecuada para el tiempo. La jornada se cerrará con un ocaso a las 18:23, pero la oscuridad traerá consigo la continuidad de las lluvias, lo que sugiere que será un día para disfrutar en casa, resguardados del mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.