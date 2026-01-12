El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de lluvia se mantengan intermitentes, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán ligeras, acumulando un total de aproximadamente 0.1 a 2 mm, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 14 grados . Las mínimas se registrarán en la mañana, alcanzando los 12 grados, mientras que las máximas se elevarán ligeramente a 14 grados en las horas más cálidas de la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará entre el 76% y el 90%, generará una sensación de frescura y, en ocasiones, incomodidad debido a la humedad en el ambiente.
El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 20 y 33 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 61 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la mañana y la tarde. Esta intensidad del viento podría generar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda a los ciudadanos tener precaución al desplazarse, sobre todo en zonas donde el viento pueda ser más fuerte.
La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 60% en las horas de la tarde, lo que podría dar lugar a episodios de lluvia más intensa. Es aconsejable que los residentes de Poio estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.
A medida que avance el día, el sol se ocultará a las 18:24, marcando el final de una jornada que, aunque marcada por la lluvia y el viento, también ofrecerá momentos de calma. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la lluvia y la niebla, por lo que se sugiere conducir con precaución.
En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día para estar preparados y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.
