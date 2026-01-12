El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente nublado en Pazos de Borbén, con condiciones de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.
A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable en torno a los 11 grados, con ligeras variaciones. Las condiciones de nubosidad continuarán, y se prevé que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.6 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Pazos de Borbén necesiten paraguas a lo largo del día.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 25% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 50% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, no se puede descartar la posibilidad de tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a los 11 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de tormentas en la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Vigo fija día y hora (estimada) para el apagado de las luces de Navidad
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo
- Solteros en el Vigo de los 70