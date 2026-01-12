El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 12 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. La velocidad del viento, que soplará del sur, oscilará entre 23 y 29 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 60 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, sobre todo para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde y alcanzando hasta 3 mm en la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, se presentará de manera constante, lo que podría afectar actividades al aire libre.

Además, existe un riesgo moderado de tormentas, con probabilidades que varían entre el 30% y el 55% a lo largo del día. Esto significa que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, Oia experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable del sur. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.