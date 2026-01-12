El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99%, lo que generará una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde, especialmente entre las 21:00 y 22:00 horas.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 68 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Las velocidades del viento se mantendrán entre 29 y 36 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 55% de posibilidad en el periodo de la tarde y la noche. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles interrupciones en el suministro eléctrico o en el tráfico debido a las condiciones adversas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con escasas oportunidades de ver el sol. La puesta de sol está prevista para las 18:26, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La combinación de la alta humedad y las bajas temperaturas podría generar niebla en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, O Rosal experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

