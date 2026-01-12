El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 a 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A lo largo del día, se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.2 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de O Porriño necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 26 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 49 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. Las ráfagas de viento serán más intensas durante las horas centrales del día, especialmente entre las 15:00 y las 17:00, cuando se prevé que el viento alcance su máxima velocidad.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.

A medida que avance la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, con una ligera disminución hacia la noche. El ocaso se producirá a las 18:24, marcando el inicio de un periodo nocturno que continuará con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes.

En resumen, el día en O Porriño se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante el viento y la posibilidad de tormentas, y que se preparen para un día en el que el paraguas será un compañero indispensable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.