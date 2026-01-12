El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia que se mantendrá durante todo el día. Las condiciones meteorológicas indican que la precipitación será mínima, con acumulados que no superarán los 2 mm, siendo más notoria en las horas centrales de la tarde.

La temperatura se mantendrá estable, rondando los 13 a 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 85-94%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. La humedad será un factor constante, especialmente en las primeras horas del día, cuando alcanzará su punto máximo.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 73 km/h en las horas más intensas. Este viento, aunque predominante, no será constante y se espera que su velocidad fluctúe a lo largo del día, con ráfagas más fuertes en la mañana y disminuyendo ligeramente hacia la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes de O Grove tomen precauciones ante posibles rachas fuertes, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es un aspecto a considerar, con un 40% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 60% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la inestabilidad atmosférica podría generar algunas tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir. La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, es característico del invierno en la costa gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.