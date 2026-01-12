El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con intervalos de cubierto que se mantendrán durante todo el día. La descripción del estado del cielo indica que se esperan lluvias escasas en las primeras horas, pero la situación se tornará más intensa a medida que avance la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas de la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que oscilará entre el 74% y el 90%, generará una sensación de frescor y un ambiente húmedo que podría resultar incómodo para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia se intensifique a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas pico. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Nigrán necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias más significativas se esperan entre las 18:00 y las 21:00, coincidiendo con el ocaso, que tendrá lugar a las 18:25.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando desde el sur con velocidades que oscilarán entre 25 y 35 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 56 km/h, lo que podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas. Este viento, combinado con la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Además, existe una probabilidad de tormentas que varía entre el 30% y el 55% en diferentes intervalos del día, lo que añade un elemento de incertidumbre a la predicción. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para condiciones cambiantes.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo húmedo y nublado, con lluvias que se intensificarán por la tarde y un viento notable que podría complicar las actividades al aire libre. Es recomendable tomar precauciones y estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.