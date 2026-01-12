El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, en algunos momentos, incomodidad. A medida que avance la jornada, la humedad se estabilizará en torno al 80-90%, lo que podría hacer que el aire se sienta más pesado, especialmente en combinación con las temperaturas frescas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.1 y 4 mm a lo largo del día, con un aumento notable en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Mos experimenten lluvias intermitentes. Las lluvias más intensas se prevén para la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm, lo que podría causar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de mayor viento. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para enfrentar tanto el frío como la posibilidad de lluvia.

Además, existe un 50% de probabilidad de tormentas en los periodos de 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas, aunque no se espera que sean severas. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones climáticas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos momentos.

En resumen, el día en Mos será fresco, nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable del sur. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de clima variable y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse secos y cómodos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.