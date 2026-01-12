El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, en algunos momentos, incomodidad. A medida que avance la jornada, la humedad se estabilizará en torno al 80-90%, lo que podría hacer que el aire se sienta más pesado, especialmente en combinación con las temperaturas frescas.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.1 y 4 mm a lo largo del día, con un aumento notable en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Mos experimenten lluvias intermitentes. Las lluvias más intensas se prevén para la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm, lo que podría causar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de mayor viento. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para enfrentar tanto el frío como la posibilidad de lluvia.
Además, existe un 50% de probabilidad de tormentas en los periodos de 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas, aunque no se espera que sean severas. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones climáticas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos momentos.
En resumen, el día en Mos será fresco, nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable del sur. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de clima variable y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse secos y cómodos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.
