El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 12 de enero de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios periodos, especialmente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. En particular, se anticipa que las precipitaciones oscilarán entre 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en las horas de mayor actividad, lo que podría generar charcos y un suelo húmedo.
El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. Las rachas máximas podrían llegar a los 58 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento y su intensidad podrían influir en la percepción de la temperatura, que se mantendrá constante en torno a los 12 grados, aunque podría sentirse más fresca debido a la humedad y el viento.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. Las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, se recomienda a los habitantes de Moraña que se preparen para un día de lluvia y viento, manteniendo precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.
