El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios periodos, especialmente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. En particular, se anticipa que las precipitaciones oscilarán entre 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en las horas de mayor actividad, lo que podría generar charcos y un suelo húmedo.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. Las rachas máximas podrían llegar a los 58 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento y su intensidad podrían influir en la percepción de la temperatura, que se mantendrá constante en torno a los 12 grados, aunque podría sentirse más fresca debido a la humedad y el viento.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. Las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, se recomienda a los habitantes de Moraña que se preparen para un día de lluvia y viento, manteniendo precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.