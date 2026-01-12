El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se intensifiquen. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. En particular, se anticipa que entre las 19:00 y la 01:00, la lluvia será más intensa, con valores de precipitación que podrían alcanzar hasta 2 mm. Esto se debe a un sistema frontal que afecta la región, trayendo consigo no solo lluvias, sino también un aumento en la actividad eléctrica, con un 45% de probabilidad de tormentas en la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que oscilarán entre los 28 y 50 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría causar algunas molestias y afectar la visibilidad en las áreas más expuestas.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 11 y 13 grados . Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia.

Es recomendable que los habitantes de Mondariz tomen precauciones al salir, especialmente en la tarde y la noche, cuando las condiciones climáticas serán más adversas. Se aconseja el uso de ropa adecuada para la lluvia y estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que la combinación de lluvia y viento puede generar situaciones complicadas en las carreteras y espacios abiertos.

En resumen, el día se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con un tiempo que invita a permanecer en interiores y disfrutar de actividades bajo techo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.