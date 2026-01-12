El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando valores del 87% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero sin bajar de 74%.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, el ambiente seguirá siendo fresco y húmedo, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.4 mm en la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con rachas que oscilarán entre los 24 y 60 km/h, siendo más intensas en las horas de la tarde. Estas ráfagas de viento pueden generar un ambiente incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. La dirección del viento, predominantemente del sur, también contribuirá a mantener la sensación de frescor en la región.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que las lluvias son casi inevitables. Además, existe un riesgo moderado de tormentas, con probabilidades que varían entre el 25% y el 55% en diferentes intervalos. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas en algunos momentos.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La puesta de sol se producirá a las 18:24, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniendo el ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Moaña será mayormente nublado, con lluvias escasas y un ambiente fresco. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para las condiciones meteorológicas cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.