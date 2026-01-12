El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la lluvia.

La precipitación comenzará a ser más notable a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Meis experimenten chubascos a lo largo del día. En particular, se espera que las horas entre la 1:00 PM y las 7:00 PM sean las más propensas a la lluvia, con un total de 2 mm pronosticados en ese periodo.

Además, la humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 73% y el 89%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Esto es importante para quienes planean salir, ya que la combinación de humedad y temperaturas frescas puede resultar en un tiempo más crudo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur con velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos, especialmente durante la tarde. Las ráfagas de viento podrían llegar a los 63 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de estructuras ligeras al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 60% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será constante, también existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas.

En resumen, los habitantes de Meis deben prepararse para un día mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigos si se planea salir, y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.