El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 86% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá en torno a los 12-13 grados, lo que es típico para esta época del año en la región. Las precipitaciones serán ligeras, con un total estimado de 0.3 mm en las primeras horas y aumentando a 0.2 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de baja intensidad.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 30 y 39 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 69 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones. La dirección del viento también podría contribuir a la inestabilidad atmosférica, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 40% durante la mañana y un 60% por la tarde.

A lo largo del día, la nubosidad persistirá, con un cielo muy cubierto que limitará la visibilidad del sol. El ocaso se producirá a las 18:24, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 12 grados. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Es un buen momento para actividades en interiores, y se aconseja precaución si se planea salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.