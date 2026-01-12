El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando un 83% en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque estas serán ligeras. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.4 mm en la tarde. Las condiciones de nubosidad y lluvia escasa continuarán durante el día, con un cielo que permanecerá cubierto.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir. La velocidad del viento variará entre 23 y 27 km/h a lo largo del día, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes no estén preparados.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga en torno a los 12-13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea inferior a la temperatura real.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 40% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 30% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de alguna actividad eléctrica, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, Marín experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable del sur. Se aconseja a los residentes que estén preparados para condiciones invernales y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.