El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 12 de enero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando un 83% en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.
A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque estas serán ligeras. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.4 mm en la tarde. Las condiciones de nubosidad y lluvia escasa continuarán durante el día, con un cielo que permanecerá cubierto.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir. La velocidad del viento variará entre 23 y 27 km/h a lo largo del día, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes no estén preparados.
En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga en torno a los 12-13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea inferior a la temperatura real.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 40% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 30% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de alguna actividad eléctrica, especialmente en las primeras horas del día.
En resumen, Marín experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable del sur. Se aconseja a los residentes que estén preparados para condiciones invernales y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.
