Hoy, 12 de enero de 2026, Lalín se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presenta cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Se anticipa que la precipitación acumulada podría variar, con valores que oscilan entre 0.1 y 1.0 mm, siendo más intensas en las horas de la tarde y la noche. En particular, se espera que entre las 19:00 y 21:00 horas se registren las lluvias más significativas, con acumulaciones de hasta 0.9 mm.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 79% y el 91%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros. Los vientos, provenientes del sur, alcanzarán velocidades de hasta 33 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos, especialmente durante la tarde.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 40% en la tarde. Sin embargo, no se prevén fenómenos severos, por lo que las tormentas, si se producen, serán de carácter leve.

Es recomendable que los habitantes de Lalín se preparen para un día de lluvia ligera y viento, llevando paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, aprovechando el tiempo para disfrutar de actividades en casa o visitar lugares cubiertos. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniendo la sensación de frescura en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.