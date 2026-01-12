El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque en cantidades moderadas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con una ligera disminución a 12 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, es típica para la temporada invernal en la región. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 75% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 70 km/h en los momentos más intensos. Esta velocidad del viento puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y el viento. Las rachas más fuertes se esperan en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias serán más intensas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. Sin embargo, las lluvias no serán continuas, y habrá momentos de pausa entre los chubascos. A pesar de la lluvia, la visibilidad no se verá gravemente afectada, aunque se recomienda precaución al conducir.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La combinación de viento fuerte y alta humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es importante abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.