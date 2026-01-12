Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo apaga su NavidadTensión en GroenlandiaBrotes verdes incendios GaliciaBonita historia de amor en SantiagoFeijóo Interparlamentaria PP
instagramlinkedin

El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Guarda según los datos de la AEMET

El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 12 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80%. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren entre 0.1 y 0.4 mm de lluvia, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también aumenta, alcanzando un 40% entre las 07:00 y las 13:00, y un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían acompañarse de tormentas aisladas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos. La máxima racha de viento se espera que alcance los 60 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas, por lo que es aconsejable tener precaución al salir.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque las lluvias pueden disminuir, la posibilidad de chubascos aislados persistirá. La puesta de sol está programada para las 18:26, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniendo la sensación de frescura en la localidad. En resumen, se recomienda estar preparado para un día de clima inestable, con lluvias ligeras y viento moderado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents