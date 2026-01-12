El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80%. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren entre 0.1 y 0.4 mm de lluvia, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también aumenta, alcanzando un 40% entre las 07:00 y las 13:00, y un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían acompañarse de tormentas aisladas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos. La máxima racha de viento se espera que alcance los 60 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas, por lo que es aconsejable tener precaución al salir.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque las lluvias pueden disminuir, la posibilidad de chubascos aislados persistirá. La puesta de sol está programada para las 18:26, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniendo la sensación de frescura en la localidad. En resumen, se recomienda estar preparado para un día de clima inestable, con lluvias ligeras y viento moderado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.