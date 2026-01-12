El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando un 89% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, y aunque las precipitaciones serán escasas, se prevé que en algunos momentos se registren ligeras lluvias, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias, aunque la cantidad acumulada no será significativa. En total, se espera que la precipitación alcance hasta 2 mm en las horas más activas.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 54 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, coincidiendo con el aumento de la actividad de las lluvias.

La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente hacia la tarde. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta estas condiciones al salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 30% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, aumentando a un 55% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y un ambiente fresco. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables, especialmente en la tarde, y que mantengan precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.