El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 94% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante las primeras horas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las horas de la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 66 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta intensidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indica el termómetro, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las rachas de viento disminuirán ligeramente a medida que avance el día, pero se mantendrán en torno a los 54 km/h por la tarde y noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 25% entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 40% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque las tormentas no son seguras, existe una posibilidad considerable de que se produzcan, especialmente en la tarde. Los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para condiciones cambiantes.

La salida del sol está programada para las 09:01, mientras que el ocaso se producirá a las 18:22, lo que significa que habrá un periodo de luz diurna limitado, acentuado por el cielo cubierto. En resumen, el día en Forcarei será fresco y húmedo, con cielos nublados y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas, lo que sugiere que es un buen día para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.