El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 12 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre 27 y 37 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Las rachas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades de hasta 65 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, especialmente entre las 19:00 y 01:00, donde se prevé una acumulación de hasta 2 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde y noche, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de A Estrada se enfrenten a lluvias continuas.

Además, existe una probabilidad moderada de tormentas, especialmente en la tarde, con un 40% de posibilidad entre las 13:00 y 19:00, y un 50% entre las 19:00 y 01:00. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también vientos más intensos y condiciones climáticas inestables.

Es recomendable que los habitantes de A Estrada se preparen para un día de clima invernal, llevando paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y el viento, así que se aconseja precaución en las carreteras. En resumen, el día se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con un tiempo que invita a permanecer en casa y disfrutar de actividades interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.